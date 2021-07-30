Агитировали за изменение границ: СБУ разоблачила разветвленную сеть пророссийских агентов

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность пророссийских пропагандистов, которые призывали в соцсетях к захвату власти и нарушению территориальной целостности страны.

Наемники, курируемые спецслужбами Российской Федерации, действовали сразу в нескольких областях Украины.

Правоохранители провели серию обысков, в результате которых была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых хранились доказательства преступлений.

Нарушители были задержаны на Закарпатье, а также в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях.

В частности, на Закарпатье арестован сотрудник местного управления ГСЧС, который через личные соцсети призывал к нарушению госграниц. В его отношении заведено уголовное дело по факту нарушения ч.1 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, в Одесской области был разоблачен местный житель, который агитировал за изменение госграниц, а свой контент распространял через сайты террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Киберподразделения СБУ продолжают выявлять вражеских агентов, занимающихся подрывом информационной безопасности страны.