Полноценное движение поездов в Харьков и из города возобновится 31 июля. Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением движения после аварии возле станции Решетиловка в Полтавской области.
До 31 июля все поезда будут курсировать по четному пути с незначительным отклонением от графика.
По состоянию на 14.30 задерживаются следующие поезда:
- №85 Новоалексеевка — Львов (задержка составила 3 часа);
- №46 Лисичанск — Ужгород (задержка составила 40 минут);
- №138 Хмельницкий — Лисичанск (задержка составила 50 минут);
- №70 Львов — Мариуполь (задержка составила 40 минут).
Напомним, авария возле станции произошла 30 июля около 3.00. 56-летний водитель грузового автомобиля Daf из Днепропетровской области, перевозивший на трале комбайн, выехал на железнодорожный переезд.
Именно в этот момент по путям двигался товарный поезд, который столкнулся с тралом. К счастью, обошлось без жертв. Получили механические повреждения только транспортные средства.
Но из-за аварии возле станции Решетиловка опаздывали ряд рейсов в направлении Харьков — Киев — Харьков. Время задержки было разное.