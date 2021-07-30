Полноценное движение поездов в Харьков и из города возобновится 31 июля. Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением движения после аварии возле станции Решетиловка в Полтавской области.

До 31 июля все поезда будут курсировать по четному пути с незначительным отклонением от графика.