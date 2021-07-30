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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Авария возле Решетиловки: УЗ назвала сроки полноценного восстановления движения поездов

поезд

Полноценное движение поездов в Харьков и из города возобновится 31 июля. Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением движения после аварии возле станции Решетиловка в Полтавской области.

До 31 июля все поезда будут курсировать по четному пути с незначительным отклонением от графика.

По состоянию на 14.30 задерживаются следующие поезда:

  • №85 Новоалексеевка — Львов (задержка составила 3 часа);
  • №46 Лисичанск — Ужгород (задержка составила 40 минут);
  • №138 Хмельницкий — Лисичанск (задержка составила 50 минут);
  • №70 Львов — Мариуполь (задержка составила 40 минут).

Напомним, авария возле станции произошла 30 июля около 3.00. 56-летний водитель грузового автомобиля Daf из Днепропетровской области, перевозивший на трале комбайн, выехал на железнодорожный переезд.

Именно в этот момент по путям двигался товарный поезд, который столкнулся с тралом. К счастью, обошлось без жертв. Получили механические повреждения только транспортные средства.

Но из-за аварии возле станции Решетиловка опаздывали ряд рейсов в направлении Харьков — Киев — Харьков. Время задержки было разное.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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