Сотрудники черниговского управления Государственной пограничной службы Украины задержали в пункте пропуска Сеньковка белоруса, который находился в международном розыске по линии Интерпола.

Мужчина подозревается в совершении кражи на территории Германии.

43-летний белорус пытался въехать в Украину в качестве пассажира автомобиля BMW.

После задержания злоумышленник был передан правоохранительным органам для последующей экстрадиции в ФРГ.

Был в розыске Интерпола: украинские пограничники задержали белоруса / 2 фотографии

Напомним, в начале июля в Харькове прямо из зала суда сбежал гражданин Турции, который находился в международном розыске.

До этого мужчина содержался под домашним арестом.

Решением суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей, но он воспользовался отсутствием охраны до прибытия конвоя и выбежал здания суда.