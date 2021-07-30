Был в розыске Интерпола: украинские пограничники задержали белоруса

Сотрудники черниговского управления Государственной пограничной службы Украины задержали в пункте пропуска Сеньковка белоруса, который находился в международном розыске по линии Интерпола.
Мужчина подозревается в совершении кражи на территории Германии.
43-летний белорус пытался въехать в Украину в качестве пассажира автомобиля BMW.
После задержания злоумышленник был передан правоохранительным органам для последующей экстрадиции в ФРГ.
Напомним, в начале июля в Харькове прямо из зала суда сбежал гражданин Турции, который находился в международном розыске.
До этого мужчина содержался под домашним арестом.
Решением суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей, но он воспользовался отсутствием охраны до прибытия конвоя и выбежал здания суда.