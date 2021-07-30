В Чернигове штурмом взяли мужчину, который пытался изнасиловать девочку (ФОТО)

В Чернигове правоохранители задержали 54-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Нападающий заманил ребенка к себе домой, где угрожал и бил ее.
К счастью, девочке удалось спастись от злоумышленника. Об инциденте ребенок рассказал родственникам.
Те, в свою очередь, сразу сообщили о преступлении полицейским.
По словам близких пострадавшей, 28 июля незнакомый мужчина пригласил девочку к себе домой, где начал ее бить и пытался изнасиловать. Однако ребенку удалось вырваться и убежать.
Правоохранители сразу приехали на место происшествия, чтобы задержать злоумышленника.
По словам правоохранителя Романа Грига, на окнах дома мужчины наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри дома.
— По просьбе полиции открыть дверь он категорически отказывался, — сказал полицейский.
Но все же правоохранители смогли попасть в помещение с помощью спецподразделения и задержать мужчину.
Установлено, что злоумышленник действовал продуманно. Когда нападающий заманил девочку домой, дверь он закрыл, а к жертве начал приставать.
По данным следователей, он понимал, что ребенок не согласится на любые его предложения, поэтому начал угрожать, бить и пытался изнасиловать.
Кроме того, правоохранители получили информацию о причастности мужчины к ряду подобных преступлений. Соответствующие данные проверяются.
Сейчас продолжается расследование по ч. 4 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (независимо от его добровольного согласия)).
Нападающему грозит лишение свободы от пяти до 10 лет.