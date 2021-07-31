ДТП в поселке Дымер — подробности ДТП происшествия 30 июля под Киевом

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

ДТП на Киевщине: водитель сбил насмерть двух пешеходов и врезался в грузовик

ДТП на Киевщине: водитель сбил насмерть двух пешеходов и врезался в грузовик

В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным полиции, автомобиль Opel двигался из села Демидов в сторону Дымера.

Однако на территории поселка Дымер водитель не смог справиться с управлением автомобиля и наехал на пешеходов, которые стояли возле остановки общественного транспорта.

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После этого машину отбросило на встречную полосу движения, где транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли двое жителей села Катюжанка — 10-летний парень и 60-летний мужчина.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причину смертельной аварии. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствам) УК Украины.

Водителю автомобиля Opel может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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