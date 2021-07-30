Хотел проверить на прочность: в Киеве задержан вандал, повредивший пешеходный мост

В Киеве задержан мужчина, который накануне повредил информационно-макетное стекло на пешеходно-велосипедном мосту.

Мужчину обнаружили в одном из столичных хостелов, сообщили в пресс-службе полиции.

— Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный повредил стеклянные макеты, после чего скрылся. В Киеве ввели специальную полицейскую операцию, в ходе которой был задержан уроженец Луцка, 1997 года рождения, — рассказал глава Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Злоумышленник объяснил, что приехал в Киев на отдых, а прогуливаясь по мосту решил проверить стекло на прочность, в результате чего и повредил стенд.

Ему предъявлено подозрение по ч.1 ст.296 (Хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

В суд передано ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.