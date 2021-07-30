Один погибший и четверо травмированных — 29 июля в 19.40 в Днепровском районе на 451 км автодороги Н08 Борисполь — Днепр — Запорожье произошло масштабное смертельное ДТП.

По неизвестным пока причинам на трассе столкнулись четыре автомобиля: две легковушки Volkswagen и Daewoo Lanos, грузовой микроавтобус Mersedes Sprinter и грузовик DAF.

Жертвой аварии стал 30-летний водитель микроавтобуса. Спасателям пришлось с помощью специнструмента деблокировать тело погибшего.

Все четверо пострадавших в аварии — из автомобиля Daewoo. Свидетели еще до прибытия подразделений ГСЧС вытащили 47-летнего водителя и мальчика, 2016 года рождения.

А спасатели уже помогали деблокировать 37-летнюю женщину и мальчика, 2008 года рождения.

Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницы Днепра.

Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.