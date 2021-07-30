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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Ровенской области нашли повешенным на качелях 9-летнего мальчика

Качели депозит

В селе Кошмаки Ровенской области в четверг, 30 июля, обнаружили повешенным на качелях мальчика, которому ориентировочно девять лет. Родителей не было рядом.

Об этом сообщил Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

— В 18.59 поступило сообщение о том, что в селе Кошмаки Варасского района повесился мальчик. По словам человека, который вызвал скорую,  дети нашли брата повешенным на веревке, из которой были сделаны качели, — сообщили в центре медпомощи.

Вскоре на место прибыла бригада медиков, но им пришлось лишь констатировать смерть ребенка.

Предварительно известно, что мальчик — из многодетной семьи. По словам очевидцев, родителей не было рядом с ребенком.

Об инциденте уже сообщили правоохранителям.

Напомним, ранее в Ровненской области ревнивый мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал знакомого, который приставал к его девушке.

Жертва скончалась от потери крови всего в течение нескольких минут, тогда как девушка сделала вид, что ничего не видела.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи

Фото: Depositphotos

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