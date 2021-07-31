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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Угрожали физическим насилием: на Франковщине разоблачена преступная группировка

Злочинне угрупування на Прикарпатті

В Ивано-Франковской области разоблачена преступная группировка, совершавшая разбойные нападения.

В операции участвовали сотрудники полиции и Службы безопасности Украины.

По словам правоохранителей, преступники запугивали или применяли физическое насилие по отношению к своим жертвам, вымогая у них деньги.

В составе группировки состояли четверо жителей Прикарпатья. Подозреваемые задержаны в рамках статьи 208 КК Украины.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 129 (Угроза убийством), ч. 4 ст. 187 (Разбой), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, совершенное с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Суд оставил фигурантов дела под стражей.

Источник: МВД

Фото: МВД

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