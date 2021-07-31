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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Пожар в общежитии в Ивано-Франковске: эвакуировано 88 человек

Пожежа в Івано-Франківську

Поздно вечером, 30 июля, в Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии.

По данным ГСЧС, возгорание возникло на пятом этаже многоэтажного здания.

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар за полчаса. В рамках операции из здания общежития было эвакуировано 88 человек, среди которых были граждане других государств, а также студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета.

После происшествия был проведен осмотр помещения, в результате которого стало известно, что огонь уничтожил мебель и другие вещи домашнего обихода.

Пожежа в Івано-Франківську

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Специалисты выясняют причину возгорания.

В тушении пожара участвовали 39 человек, а также было привлечено 10 единиц техники.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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