Пожар в общежитии в Ивано-Франковске: эвакуировано 88 человек

Поздно вечером, 30 июля, в Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии.

По данным ГСЧС, возгорание возникло на пятом этаже многоэтажного здания.

Спасателям удалось полностью ликвидировать пожар за полчаса. В рамках операции из здания общежития было эвакуировано 88 человек, среди которых были граждане других государств, а также студенты Ивано-Франковского национального медицинского университета.

После происшествия был проведен осмотр помещения, в результате которого стало известно, что огонь уничтожил мебель и другие вещи домашнего обихода.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Специалисты выясняют причину возгорания.

В тушении пожара участвовали 39 человек, а также было привлечено 10 единиц техники.