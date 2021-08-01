В Луганской области на автодороге недалеко от города Кременная произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

По данным полиции, столкнулись автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen. В результате ДТП девять человек получили травмы.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у граждан телесные повреждения различной степени тяжести.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства и возможные причины автокатастрофы на трассе.

Следователи решают вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.