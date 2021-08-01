Сильные лесные пожары разгорелись на греческом полуострове Пелопоннес. 300 пожарных привлекли к тушению огня.

Также на место пожара доставлены пять вертолетов и два самолета.

Огонь вспыхнул вчера утром возле города Патры — третьего по величине в Греции. В результате пожара пришлось эвакуировать пять местных сел, закрыть мост Рион-Андирион через Коринфский залив, а также вывезти около 100 местных жителей и туристов с курорта Лонгос.

Восемь пострадавших с ожогами и проблемами с дыханием — в госпитале.

Огонь уничтожил около 20 домов.

Однако министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис, который посещал сегодня зону бедствия, заявил, что нынешняя ситуация лучше предыдущей.

— Сотни объектов собственности были спасены благодаря борьбе пожарных с пламенем. Мы сохраняем бдительность, и поддержим наших сограждан, пострадавших от огня, — сказал он.

По данным властей, за сутки в стране вспыхнули еще 58 лесных пожаров, однако большинство из них быстро удалось потушить.

Пожары в Греции вызвала длительная жара. Греческие метеорологи предупредили, что в ближайшие 10 дней на территории страны температура воздуха будет составлять +44 градуса.