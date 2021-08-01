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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Пожар на Позняках в ТЦ Пирамида — причину и очаг возгорания выяснили

пожежники

В Киеве на Позняках произошел пожар в торговом центре Пирамида. Всех посетителей и персонал эвакуировали из здания.

На кадрах с места событий видно, как из здания торгового центра поднимается в воздух огромное облако черного дыма.

Очевидцы сообщали, что очаг пожара возник в магазине косметики. Причиной пожара стала неисправная проводка. В комментариях к видео пользователи утверждали, что они видели, как искрилась проводка.

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Позже в ГСЧС Киева рассказали о причине пожара в ТЦ Пирамида.

— Пожар произошел рядом с ТЦ Пирамида. Сообщение о возгорании поступило нам в 11:50. Там расположена одноэтажная новостройка. В помещении случилось короткое замыкание электропроводки с распространением огня на кондиционер, — сообщили в ГСЧС Киева.

Кондиционер потушили с помощью огнетушителя до приезда спасателей.

Источник: ГСЧС

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