Пожар на Позняках в ТЦ Пирамида — причину и очаг возгорания выяснили

В Киеве на Позняках произошел пожар в торговом центре Пирамида. Всех посетителей и персонал эвакуировали из здания.

На кадрах с места событий видно, как из здания торгового центра поднимается в воздух огромное облако черного дыма.

Очевидцы сообщали, что очаг пожара возник в магазине косметики. Причиной пожара стала неисправная проводка. В комментариях к видео пользователи утверждали, что они видели, как искрилась проводка.

Позже в ГСЧС Киева рассказали о причине пожара в ТЦ Пирамида.

— Пожар произошел рядом с ТЦ Пирамида. Сообщение о возгорании поступило нам в 11:50. Там расположена одноэтажная новостройка. В помещении случилось короткое замыкание электропроводки с распространением огня на кондиционер, — сообщили в ГСЧС Киева.

Кондиционер потушили с помощью огнетушителя до приезда спасателей.