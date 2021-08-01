Пожар на складе под Одессой: подробности пожара

В Одесской области произошел пожар в трехэтажном складском здании, расположенном на отдельной территории в селе Дачное Одесского района.

Огонь вспыхнул на складе, расположенном на 452 км автодороги М-05 Киев — Одесса. Пожар разгорелся на общую площадь около 10 тыс. кв. м.

Для ликвидации пламени привлекли 84 спасателей и 22 единицы специальной техники ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

По данным ГСЧС, за последние сутки на территории Украины произошел 301 пожар. Среди них в жилом секторе — 75, производственной сфере — 3, в транспорте — 11, и других местах — 212.

Пожарным удалось спасти пять человек. К счастью, за эти сутки никто не пострадал. С начала 2021 года в Украине произошло 42 410 пожаров.

Из них 15 694 случаев возгорания в жилых секторах, 2 347 пожаров в транспортных средствах и 1 068 чрезвычайных событий в производственной сфере.

Всего за этот год 998 граждан погибло в результате пожаров, еще 816 человек пострадали, однако удалось спасти 966 украинцев.