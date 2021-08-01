ДТП на Закарпатье — подробности ДТП происшествия 31 июля в селе Верхний Коропец

В селе Верхний Коропец Мукачевского района неподалеку автозаправочной станции произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

37-летний житель Мукачево, находившийся за рулем автомобиля Infinity, столкнулся с машиной Mazda, которая направлялась на АЗС, осуществляя поворот налево.

За рулем последнего транспортного средства находился 34-летний местный житель города Мукачево. В результате аварии погиб его 65-летний отец, который находился на пассажирском сиденье.

В медицинское учреждение госпитализировали еще одного 16-летнего пассажира Nazda. Врачи диагностировали у подростка политравму, он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители в ходе проверки выяснили, что водитель автомобиля Infinity находился в состоянии алкогольного опьянения. В крови водителя зафиксировали 1,82 промилле алкоголя.

Мужчину задержали. Его подозревают по статье 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Пьяному водителю грозит заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 10 лет. Расследование продолжается.