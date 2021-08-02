Контролирвал нардеп: СБУ разоблачила пророссийскую группировку

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность разветвленной преступной группы, которая причастна к тяжким преступлениям на идеологическом почве.

Кроме того, злоумышленники пытались расшатывать общественно-политическую ситуацию в Харькове, Северодонецке и Лисичанске.

Преступники совершали противоправные действия под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов, чье имя не называется. Однако по информации СМИ им является представитель ОПЗЖ Илья Кива.

В частности, весной лидер группировки вместе с некоторыми ее членами нанес серьезные ножевые ранения одному из идеологических оппонентов, что по замыслу кураторов должно было спровоцировать народные волнения по всей стране.

Силовики выявили по месту жительства злоумышленников и в одном из офисных помещений, которые они занимали, доказательства их преступной деятельности.

Обнаружено холодное оружие, инструкции по подготовке боевиков к радикальным действиям, крупная партия марихуаны, а также оборудование для ее выращивания.

Главарю группировки объявлено о подозрении в ряде совершенных им преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а также привлечения к ответственности его сообщников. Следственные действия продолжаются.