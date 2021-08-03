Кровоизлияние в мозг, медикаментозная кома и реанимация. Так для 22-летнего Евгения закончилась вечеринка в Киеве, об исходе которой стало известно накануне. Теперь выяснились подробности избиения танцора балета певицы Надежды Дорофеевой.

Евгений вместе с двумя друзьями отдыхал в гей-клубе. Уже под утро компания вышла из заведения в центре столицы. Друзья должны были расходиться, когда внезапно у Евгения завязался конфликт с незнакомцем, а уже через мгновение мужчина набросился на парня с кулаками.

На видео видно, что мужчина сначала столкнулся с другом Евгения. Они начали говорить ему что-то в ответ, а девушка получила телефон и начала снимать все, что происходит. Вдруг агрессивный незнакомец бросается на нее. Евгений защищает подругу, но неадекват с одного удара нокаутирует танцора.

Даже после того как парень падает, нападавший продолжил замахиваться на его друзей и выбивать из рук телефон. А потом он ногой боднул жертву без сознания. Кадры с мобильного уцелели и пользователи соцсетей выяснили, кто этот агрессор. 28-летний Евгений Безпалый — сотрудник управления государственной охраны Украины.

— Нападавший нанес сильный удар юноше в лицо, вызвав тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы. Предварительная квалификация — умышленное тяжкое телесное повреждение, — сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

Накануне уличной схватки Безпалый, очевидно, уже с кем-то дрался. Под глазом у него был многодневный яркий синяк. Мужчину уже задержали и допрашивают в ГБР. А вот избитый танцор — в коме, а медики никаких прогнозов пока не дают.

Что стало причиной такой звериной агрессии, следствию еще предстоит выяснить. На время расследования Безпалого отстранили от работы в государственной охране. За безудержную ярость ему теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: Евгений Гончаренко