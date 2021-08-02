Родственники погибшего пилота на Прикарпатье уверены, что самолет повредили намеренно

Сын погибшего летчика Игоря Табанюка утверждает, что его отец не мог допустить такую катастрофу.

Следствие рассматривает другие версии падения борта: технический отказ судна и ошибка пилота.

Авария в Коломые в селе Шепаривка спортивного самолета Advantic WT10 произошла днем ​​28 июля. В авиакатастрофе погибли четыре человека, в том числе профессиональный летчик, инструктор, директор общественной организации ПДЮСАМА Игорь Табанюк из Прикарпатья и трое иностранцев — граждан США.

По данным ОГА, падение самолета на частный жилой дом с последующим его возгоранием произошло в 13.38. Пожар ликвидировали менее чем через час. На момент аварии в доме людей не было.

Игорь Табанюк, сын погибшего пилота, не верит в случайную смерть отца и его пассажиров.

Профессиональный пилот сделал из небольшого города на Прикарпатье центр малой авиации. Аэродором в Коломые погибший возродил с нуля.

— Всем известно, что аэропорт хотят отжать. Отец всю жизнь развивал авиацию. Он хотел все обустроить. Мои подозрения — что-то сделали с самолетом, — говорит Игорь.

Аэродром развит по всем международным стандартам и международным правилам. До его появления здесь росла трава.

Сын погибшего говорит, что сюда ежегодно слетаются сотни пилотов со всей Украины и из-за рубежа. И когда отец захотел все узаконить, арендовать землю, его семье начали угрожать и стали делить аэропорт. Поэтому в гибели Табанюка родственники винят третьих лиц, имена которых обещают назвать по окончании следствия.

— Позавчера папа не планировал летать. Но 45 человек, в том числе иностранцев, заказали туристический авиатур. А техническое разрешение на осуществление таких полетов было всего у двух пилотов: у одного из Ивано-Франковска, и Табанюка, — говорит сын пилота.

Месяц назад этот самолет прошел в Словакии заводскую техническую проверку.

Утром Табанюк выполнил пять рейсов с туристами. Шестой стал роковым. Около двух часов дня легкомоторный самолет упал на жилой дом в селе Шепаровцы.

После трагедии за шесть часов жителям разрушенного дома люди собрали 117 тыс. грн. Семья погибшего Игоря Табанюка тоже обещает помочь, как только его похоронят. Завтра, со всеми воинскими почестями, в последний путь пилота проведут с его аэродрома.