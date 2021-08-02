Украинские пограничники разоблачили многомиллионную схему контрабанды и фальсификации лекарств.

Вся цепочка: от транспортировки через границу до поступления в розничные сети аптек, обезврежена.

На границе с РФ в пункте пропуска Бачевск пограничники остановили авто MAN с фальсификатом, упаковкой для лекарств и инструкции по применению к ним.

Одновременно в столице провели обыски у лиц, получавших контрабанду и распределяющих ее по аптекам с целью реализации.

Правоохранители обыскали и сами аптеки, которые привлекались к розничной торговле лекарственными средствами с признаками фальсификата.

Всего изъяли более 10 тыс. единиц медицинских препаратов, стоимость которых предварительно оценили в миллионы гривен. Информацию по делу передали в соответствующие экспертные органы.

Против правонарушителей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Государственная пограничная служба