В Сумах мужчина в течение пяти часов удерживал 18-летнюю девушку в своем автомобиле, катая потерпевшую по городу, и дважды изнасиловал.

По данным полиции, злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием юной сумчанки, изнасиловал несчастную на берегу водоема. После этого преступник оставил девушку на заднем сиденье машины и ездил с ней в городе.

Через несколько часов мужчина снова поехал в лес, где во второй раз совершил насильственные сексуальные действия относительно девушки. Сейчас потерпевшей оказали медицинскую помощь и передали родителям.

Во время розыска полицейские узнали личность мужчины — это 36-летний житель областного центра, который ранее отбывал уголовное наказание. В полиции не указали, по какой статье обвинили мужчину.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям. Среди них — незаконное лишение свободы или похищение человека и изнасилование, предусмотренные УК Украины.

Правонарушителю может грозить тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет. Сейчас сотрудники полиции решают вопрос об избрании меры пресечения насильнику.