Не понравилось обслуживание — в Киеве мужчина устроил пожар кафе

В Киеве во вторник, 3 августа, посетитель поджег кафе на улице Шолом Алейхема в Деснянском районе. Он объяснил такое поведение тем, что ему не понравилось обслуживание.

После поджога на место выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа, пожарные и врачи.

Вскоре пожар удалось потушить. В результате инцидента никто не пострадал.

Неподалеку силовики обнаружили мужчину, совершившего поджог. Он был в состоянии алкогольного опьянения — прибор показал 1,6 промилле.

— Нам злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы, — сообщили в столичной полиции.

Поджигателем оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого уже задержали.

Не понравилось обслуживание: в Киеве мужчина поджег кафе / 4 фотографии

За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.