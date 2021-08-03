Не ответила взаимностью: в Мукачево 27-летнюю девушку порезали и заперли в квартире

На Закарпатье под стражу взяли мужчину, который порезал 27-летнюю девушку и оставил ее умирать. Пострадавшая находится в реанимации.

Инцидент произошел на съемной квартире в Мукачево. 30-летний мужчина признался девушке в чувствах, однако взаимности не получил.

Разозлившись, он схватил нож и начал наносить любимой удары в разные части тела.

Окровавленную девушку он оставил на полу, а перед побегом похитил мобильный телефон, чтобы она не смогла позвать на помощь.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу только на следующее утро: из-за большой потери крови она несколько раз теряла сознание.

Злоумышленника полиция задержала за пределами области, на автовокзале во Львове.

30-летний ранее судимый мужчина как раз садился на автобус до Одессы.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности), ч. 1 ст. 185 (Кража) УК Украины.

За содеянное злоумышленник может провести до восьми лет за решеткой.

Источник: Закарпатская областная прокуратура