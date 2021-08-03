Территория перекрыта: возле Пентагона устроили стрельбу

Во вторник, 3 августа, неизвестные устроили перестрелку возле здания Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

В целях безопасности вход и выход были полностью перекрыты сотрудниками службы безопасности.

По предварительным данным, стрельба произошла на автобусной остановке, расположенной недалеко от центрального здания Пентагона.

Правоохранительные органы выясняют причины перестрелки, а также мотивы. Известно об одном пострадавшем в результате происшествия.

По словам очевидцев, было слышно несколько выстрелов. Место происшествия оцеплено. Информация о задержанных пока не поступала.