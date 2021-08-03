В ночь на 3 августа в Запорожье горит крыша многоэтажного дома. Информации о причинах возгорания пока нет.

Предполагаемая причина быстрого распространения огня — утечка газа.

— Горит крыша четырехэтажного жилого дома на улице сержанта Медведева. Ориентировочная площадь возгорания устанавливается. От ГСЧС работает восемь автоцистерн, 15 единиц техники и 56 человек личного состава, — сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Информации о причинах возгорания пока нет. На месте инцидента работают силовики, приехало руководство области.

Пожар еще не локализовали. Одного из пожарных с места происшествия забрали медики.

По данным местных СМИ, причиной возгорания мог стать взрыв газа. Кроме этого, днем в доме ремонтировали крышу.

Напомним, ранее в городе Конотоп произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании поступило от соседки, которая увидела сильный дым из окна дома.

Пожар удалось ликвидировать только через час после прибытия спасателей. Для тушения огня привлекли две единицы специальной техники и восемь пожарных.