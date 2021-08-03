Второй пострадавший при взрыве на шахте Покровское горняк умер в больнице. Он является уже второй жертвой трагедии.

Об этом в Facebook сообщил глава профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынець.

— К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении Покровское, — сообщил он.

Волынець добавил, что еще восемь пострадавших сейчас в больницах Краматорска и Покровска. За их жизнь борются медики.

Напомним, взрыв на шахте в Донецкой области произошел 31 июля. Шахта расположена в поселке городского типа Удачное Покровского района.

Работников шахты с ожогами различных степеней тяжести госпитализировали в Покровскую центральную районную больницу. Один из них позже умер.

Виновным во взрыве на шахте грозит до восьми лет тюрьмы по ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Ранее еще одна чрезвычайная ситуация произошла в Волынской области. В Нововолынске на угольной шахте оборвался лифт с горняками, в результате чего пострадало девять человек.

Источник: Михаил Волынець