Прокуратура Киева открыла уголовное дело против Владимира Прохнича, который захватил Кабмин и угрожал взорвать гранату.

Ветерана АТО задержали после непродолжительных переговоров. Двое его заложников были освобождены, пострадавших нет.

Уголовное производство открыто по ст. 341, ст. 345, ч. 2 ст. 147 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Речь идет о захвате госздания, угрозах сотрудникам правоохранительных органов, захвате заложников и незаконном обращении с оружием. В терроризме Владимира Прохнича не обвиняют.

Какое наказание грозит мужчине за попытку захвата Кабмина, правоохранители уточнят в ближайшее время.

Досудебное следствие по делу продолжается.

Попытка захвата Кабмина: что известно

Утром 4 августа мужчина с гранатой в руках зашел в помещение Кабмина (ул. Грушевского, 17/2 в Киеве) и угрожал подорваться.

Входы и выходы админздания перекрыли силовики спецназа. Впоследствии с мужчиной начались переговоры с участием его товарища.

Полицейская операция завершилась задержанием. Мужчина с гранатой оказался бойцом батальона Айдар Владимиром Прохничем.

В МВД подтвердили, что он был сапером и в ходе войны получил контузию. Министр Денис Монастырский заверил, что задержанному назначат психиатрическую экспертизу.

В результате попытки захвата Кабмина никто не пострадал. Сегодняшнее заседание правительства, запланированное на 13.00, переносить не будут.