В грунтах вблизи ЧАО Ривнеазот зафиксировали превышение показателей нитратов. Недавно, 20 июля, произошла авария на заводе Ривнеазот.

Государственная экологическая инспекция собрала пробы на территориях 11 площадок площадью 100 кв. м.

Их отобрали сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии на Ривнеазоте.

Согласно результатам исследований, превышения показателей нитратов в 10 раз зафиксировано возле самого Ривнеазота.

А вот на улице Соборной в Ровно норма азота больше в 1,3 раза, нитратов — в 1,8 раза.

Вблизи села Зеленый Гай превышение показателей нитратов зафиксировано в 4,3 раза, возле сел Грушвица, Верховск, Городок — в 1,7, 1,9 и 1,8 раза соответственно.

По словам руководителя Госэкоинспекции Андрея Малеваного, превышение показателей в грунте может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух. А также из-за неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности.

Авария на Ривнеазоте

Вечером 20 июля в Ровно на одном из крупнейших предприятий химпромышленности Украины Ривнеазоте произошла авария.

В тот же день очевидцы публиковали в соцсетях фото и видео, на которых было видно густой оранжевый дым, повисший прямо над заводом.

По данным правоохранителей, вероятно, причиной аварии стала разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

Однако спасатели тогда заверили, что выброс оксида азота не нанес вреда ни людям, ни окружающей среде.

Подробнее об аварии на Ривнеазоте — читайте в материале.

Источник: Андрей Малеваний