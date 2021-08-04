Выследила и вытащила кошелек: задержана женщина, обокравшая иностранного дипломата

В Шевченковском районе Киева задержана женщина, обокравшая дипломата, приехавшего из другого государства.

Он сообщил полиции, что неизвестные выкрали у него кошелек, в котором были деньги.

Прибывшие на место происшествия правоохранители зафиксировали факт преступления и сразу же приступили к розыску подозреваемых.

Они выяснили, что преступница присмотрела жертву с сумкой в подземном переходе. Женщина проследила за дипломатом, после чего вытащила у него портмоне. Общая сумма украденных денег составила 450 евро, а также 4 тыс. грн.

Полиция выяснила личность подозреваемой после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Ею оказалась 22-летняя уроженка Закарпатской области.

Полиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) УК Украины. Арестованной женщине сообщили о подозрении. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.