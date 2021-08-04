Захват Кабмина: полиция проводит переговоры с мужчиной

Под Кабмин находятся сотрудники полиции, которые готовы применять соответствующие меры, если человек с гранатой не захочет сдаться добровольно.

— Около 10.00 в здание Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать, — заявили в полиции.

Сейчас в столице продолжается специальная полицейская операция. Правоохранители проводят переговоры с мужчиной.

— В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом, — отметили в пресс-службе столичной полиции.

В патрульный полиции заявили, что из-за захвата Кабмина перекрыли движение по улице Грушевского (от Парковой дороги до Шелковичной) и улицу Садовую.