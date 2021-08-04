Вечером 4 августа Министерство внутренних дел опубликовало видео, как правоохранители задерживали Владимира Прохнича, который с боевой гранатой в руках ворвался в помещение Кабмина и угрожал взрывом.

Съемку задержания Прохнича вели с помощью камеры, закрепленной на одном из спецназовцев, которые производили операцию.

На видео видно, как мужчину ведут по лестнице к выходу. Он идет, не сопротивляясь. А человек в форме сопровождает его. На тот момент у Прохнича в руках гранаты уже не было.

Впереди идет депутат Бучанского горсовета и друг задержанного Василий Олексюк. Он и вел переговоры с нападающим и уговорил сдаться.

За входной дверью, на улице, на Прохнича надели наручники. Никакого сопротивления КОРДу он не оказывал.

ЧС возле Кабмина

Утром Владимир Прохнич с гранатой в руках ворвался в здание Кабмина, но четких требований не выдвигал. Он лишь сказал, что его на такой шаг подтолкнули обстоятельства.

Известно, что мужчина воевал на Донбассе, дважды был ранен, в частности в голову. Служил в составе батальона Айдар.

Правонарушения Прохнича квалифицировали по статьям о: захвате государственных зданий; угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа; захвате заложников; незаконном обращении с оружием.

За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробнее о захвате Кабмина Владимиром Прохничом и мотивах мужчины — в материале.