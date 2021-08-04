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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Оставил тело на тротуаре: на Николаевщине мужчина зарезал товарища из-за старого долга

Оставил тело на тротуаре: на Николаевщине мужчина зарезал товарища из-за старого долга

В Первомайском районе Николаевской области задержали мужчину, который зарезал знакомого из-за долгов. За содеянное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Инцидент произошел поздно вечером 2 августа. Мужчины встретились на улице, и после разговора между ними возник конфликт.

Нападающий напомнил 40-летнему мужчине о старом долге, и когда тот отказался его отдавать, началась драка.

49-летний подозреваемый достал нож и ударил знакомого в живот. После совершенного он пошел домой, а мужчина остался лежать на земле.

В полицию обратились медики, когда раненого доставили в районную больницу. Позже 40-летний мужчина скончался.

Оставил тело на тротуаре: на Николаевщине мужчина зарезал товарища из-за старого долга

Подозреваемого в убийстве задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Какой была сумма долга, из-за которого произошел смертельный конфликт, не сообщается.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Следственные действия продолжаются.

Источник: Нацполиция

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