Задержанному под Кабмином ветерану АТО назначат психиатрическую экспертизу — Монастырский

Задержанному Владимиру Прохничу, который пытался захватить Кабмин с гранатой, назначат психиатрическую экспертизу.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
— Правонарушитель, который сегодня пытался ворваться с гранатой в здание КМУ, сдался полиции после переговоров со своим товарищем. Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза.
Также министр подтвердил, что задержанный Владимир Прохнич был с боевой гранатой РГН.
Какими были обстоятельства и мотивы поступка ветерана АТО, правоохранители установят в ближайшее время.