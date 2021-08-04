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Наташа Тарчевська |

Задержанному под Кабмином ветерану АТО назначат психиатрическую экспертизу — Монастырский

Денис Монастирський

Задержанному Владимиру Прохничу, который пытался захватить Кабмин с гранатой, назначат психиатрическую экспертизу.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Правонарушитель, который сегодня пытался ворваться с гранатой в здание КМУ, сдался полиции после переговоров со своим товарищем. Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза.

Также министр подтвердил, что задержанный Владимир Прохнич был с боевой гранатой РГН.

Какими были обстоятельства и мотивы поступка ветерана АТО, правоохранители установят в ближайшее время.

 

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