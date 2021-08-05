В селе Гнилички на Тернопольщине на стихийной свалке нашли вероятные останки подростка, который исчез еще 17 лет назад.

О том, что 16-летний парень не вернулся домой, родные сообщили в полицию еще в 2004 году. Сейчас судмедэксперты выясняют, кому принадлежат кости, найденные на свалке.

Друзья закопали в мусоре: на Тернопольщине нашли останки подростка, пропавшего 17 лет назад / 3 фотографии

Что произошло

Подробности той ночи 2004 года рассказал один из очевидцев гибели парня.

Накануне исчезновения подросток вместе с друзьями решил поехать на заброшенную ферму за селом. Там ребята планировали взять цветной металл.

Парня ударило током, когда он залез в электрощитовую, подключенную к сети: смерть наступила мгновенно.

Друзья испугались увиденного и решили захоронить тело самостоятельно. Парни вывезли тело товарища за село и закопали на стихийной свалке, а его одежду сожгли.

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После исчезновения подростка семья не один год надеялась на его возвращение.

В поисках останков погибшего, кроме полиции, принимали участие и местные жители: они помогли с техникой, а глава местного ОТГ организовал старост сел.

Сейчас найденные останки передадут на экспертизу ДНК для установления личности.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Следствие по делу продолжается.