Преследуют за участие в Меджлисе: в Крыму вынесли приговор Аметову

Так называемый Судаковский городской суд в оккупированном Российской Федерации Крыму приговорил крымского татарина Ильвер Аметова к восьми месяцам ограничения свободы.

Мужчина должен будет ежемесячно отмечаться в местном отделе полиции и ему запрещено покидать пределы города Судак., сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Кроме того, ему запрещено покидать пределы квартиры в ночное время суток.

— Во время обыска в сентябре 2019 с его домашнего музея было изъято старинные экспонаты оружия, которые он коллекционировал более 20 лет. Антикварные предметы являются частью культурного наследия крымскотатарского народа, -подчеркнула Денисова.

По ее словам, Аметову инкриминируют незаконное приобретение и хранение оружия, хотя, по ее мнению, крымскотатарского активиста преследуют за активное участие в деятельности Меджлиса.

Омбудсмен добавила, что РФ уже восьмой год подряд преследует крымских татар под надуманными предлогами и проводит репрессии против коренного народа полуострова.

Денисова призвала международное сообщество применить все возможные рычаги давления на РФ, чтобы заставить Кремль прекратить систематические нарушения прав человека граждан Украины на территории оккупированного Крыма.

Фото: Facebook Людмилы Денисовой