Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Артуру Товмасяну — председателю Харьковского областного совета. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Согласно решению суда, Товмасян должен в течение пяти дней внести залог в размере 2,996 млн грн.

Сторона обвинения, детективы НАБУ, подали ходатайство арестовать обвиняемого с внесением залога в размере 4 млн грн.

Юристы председателя областного совета Харькова просили для него меру пресечения в виде личного обязательства.

Как только мера пресечения начнет действовать, Артур Товмасян должен сдать загранпаспорт, прибывать в случае вызова правоохранителей, информировать их об изменении места работы и проживания.

Также ему запрещается контактировать с другими фигурантами дела. Мера пресечения будет действовать два месяца.

Что известно о деле Артура Товмасяна

4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вручили подозрение председателю Харьковского областного совета.

По данным следствия, он вместе со заместителем требовал 1,05 млн у руководителя предприятия за то, чтобы не увольнять его с должности. В течение первой половины 2021 года Товмасян вместе с сообщником получили эту сумму.

В случае доказательства вины Товмасяну может грозить тюремное заключение на срок от восьми до 12 лет. Подробнее о деле Товмасяна читайте в материале.

Фото:Харьковская обласная рада

Источник: Высший антикоррупционный суд