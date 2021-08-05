В Крыму задержали активистку из Ялты

В ночь на четверг, 5 августа, в Армянске на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом российские оккупанты задержали активистку Людовику Пападопулу из Ялты.
Об этом рассказал ее Адвокат Алексей Ладин, передает Центр прав человека ZMINA.
В 6.00 ее доставили в Главное управление следственного комитета в оккупированном Симферополе, поскольку та якобы находится в розыске.
— Я с ней проконсультировался. Она откажется давать показания и будет требовать повестку, чтобы прийти со своим защитником и обсудить инкриминируемые обвинения, какой бы ерундой они не были, — сообщил Ладин.
Так называемый суд над активисткой запланирован на 6 августа, а до этого момента с нее взяли подписку о невыезде. Кроме того, ее планируют поместить в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее Офис Генерального прокурора сообщил об открытии 68 уголовных дел в отношении крымских силовиков, которые изменили присяге.
Им инкриминируют ст.111 (Государственная измена) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с возможностью конфискации имущества.
Фото: Крымская Солидарность