В Крыму задержали активистку из Ялты

В ночь на четверг, 5 августа, в Армянске на административной границе между Херсонской областью и аннексированным Крымом российские оккупанты задержали активистку Людовику Пападопулу из Ялты.

Об этом рассказал ее Адвокат Алексей Ладин, передает Центр прав человека ZMINA.

В 6.00 ее доставили в Главное управление следственного комитета в оккупированном Симферополе, поскольку та якобы находится в розыске.

— Я с ней проконсультировался. Она откажется давать показания и будет требовать повестку, чтобы прийти со своим защитником и обсудить инкриминируемые обвинения, какой бы ерундой они не были, — сообщил Ладин.

Так называемый суд над активисткой запланирован на 6 августа, а до этого момента с нее взяли подписку о невыезде. Кроме того, ее планируют поместить в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора сообщил об открытии 68 уголовных дел в отношении крымских силовиков, которые изменили присяге.

Им инкриминируют ст.111 (Государственная измена) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с возможностью конфискации имущества.

Фото: Крымская Солидарность