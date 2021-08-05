Отправил в кому танцора Дорофеевой: Управление госохраны уволило сотрудника

В среду, 4 августа, Управление государственной охраны Украины официально отстранило от выполнения обязанностей Евгения Беспалого, который отправил в кому танцора певицы Нади Дорофеевой.

Согласно официальному заявлению, перед принятием решения об увольнении было созвано совещание.

— Мы осуждаем подобные проявления агрессии и считаем недопустимым совершение таких позорных поступков, – сообщили в Управлении госохраны.

По словам руководства, в ведомстве не имеют право служить военные, которые позволяют себе нарушать принципы морали развитого общества.

Что известно об избиении танцора Дорофеевой

Евгений Гончаренко был жестоко избит 1 августа, когда выходил из клуба Лифт, который пользуется популярностью среди представителей ЛГБТ-сообщества. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у танцора известной исполнительницы множество травм головы и кровоизлияние в мозг.

Напавшим оказался военнослужащий Евгений Беспалый, работавший в органе, который предоставляет охрану высокопоставленным должностным лицам. Он одним ударом сбил танцора с ног, после чего начал добивать его даже после того, как Гончаренко потерял сознание.

Пострадавшему провели трепанацию черепа, после чего ввели его в медикаментозную кому. Друзья молодого человека, в том числе Надя Дорофеева, начали собирать средства на его лечение.

Спустя два дня после происшествия работник УГО был взят под стражу сроком на 60 суток. Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение) УК Украины. Беспалому может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Источник: Управление государственной охраны Украины

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