Утром 5 августа в Киеве временно закрыли для пассажиров пересадочный узел между станциями метро Золотые ворота и Театральная.

Обновлено 9.11. Сейчас метро работает в обычном режиме. Как сообщили в пресс-службе Метрополитена, проверку пересадочного узла завершено.

Утром около 8.40 в метро обнаружили подозрительный предмет.

На месте инцидента работали правоохранители. Они проводили проверку.

О возобновлении работы пересадки в обычном режиме должны были сообщит, как только это станет возможно.

Фото: Метро