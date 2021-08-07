Обещал заплатить, если разденется: харьковчанин хотел растлить 12-летнюю девочку

В Харькове задержали мужчину, который под прицелом пистолета хотел развратить 12-летнюю девочку.
Инцидент произошел вечером 5 августа в лесополосе возле Московского проспекта.
Полицейские осуществляли патрулирование Индустриального района, как вдруг услышали детский крик. Прибежав на помощь, они увидели заплаканную девочку и взрослого мужчину, который собирался бежать.
Педофила задержали недалеко от местного рынка: им оказался 36-летний харьковчанин.
Что произошло
Как удалось выяснить следствию, 12-летняя школьница одна спешила на автостанцию, куда приезжала ее мама. Чтобы сократить дорогу, она пошла через лесополосу.
Там к девочке подошел незнакомец, остановил ее и предложил денежное вознаграждение, если та покажет ему свои половые органы.
Когда девочка отказалась и захотела убежать, мужчина достал пистолет и пригрозил ребенку расправой.
Испугавшись, девочка начала кричать, чем и привлекла внимание полицейских.
Что говорят в полиции
Во время обыска правоохранители обнаружили в сумке задержанного оружие под патрон типа Флобера.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Если суд доведет вину педофила, ему грозит до восьми лет заключения.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Идет следствие.