Обещал заплатить, если разденется: харьковчанин хотел растлить 12-летнюю девочку

В Харькове задержали мужчину, который под прицелом пистолета хотел развратить 12-летнюю девочку.

Инцидент произошел вечером 5 августа в лесополосе возле Московского проспекта.

Полицейские осуществляли патрулирование Индустриального района, как вдруг услышали детский крик. Прибежав на помощь, они увидели заплаканную девочку и взрослого мужчину, который собирался бежать.

Педофила задержали недалеко от местного рынка: им оказался 36-летний харьковчанин.

Что произошло

Как удалось выяснить следствию, 12-летняя школьница одна спешила на автостанцию, куда приезжала ее мама. Чтобы сократить дорогу, она пошла через лесополосу.

Там к девочке подошел незнакомец, остановил ее и предложил денежное вознаграждение, если та покажет ему свои половые органы.

Когда девочка отказалась и захотела убежать, мужчина достал пистолет и пригрозил ребенку расправой.

Испугавшись, девочка начала кричать, чем и привлекла внимание полицейских.

Что говорят в полиции

Во время обыска правоохранители обнаружили в сумке задержанного оружие под патрон типа Флобера.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Если суд доведет вину педофила, ему грозит до восьми лет заключения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Идет следствие.