Переехал голову бусом: мужчину, сбившего 26-летнюю жену насмерть, отправили в СИЗО

6 августа суд поместил под стражу 35-летнего жителя Мелитополя, который на смерть сбил свою молодую жену.

Трагедия произошла среди ночи 3 августа под окнами пятиэтажки, где уже в течение года супруги жили вместе с двумя детьми.

По словам знакомых семьи, в тот вечер между мужем и женой возникла ссора. Ольга якобы допоздна была на улице в шумной компании, и именно это могло разозлить Руслана.

— Здесь была компания, они сидели гуляли: он ее отсюда начал забирать. После этого компания ушла в другое место, Оля осталась здесь, они начали ссориться, — рассказала соседка.

У пострадавшей Ольги не было никаких шансов выжить: травмы оказались очень тяжелые.

— Он переехал ей голову. Голову и ключица были сломаны, — подтвердила знакомая Ольги.

Но больше всего жителей дома, под окнами которого погибла молодая девушка, удивило то, что после содеянного 35-летний Руслан скрылся с места происшествия.

Вместо того, чтобы вызвать скорую или позвать на помощь, он сбежал из Мелитополя. Полиция объявила план перехвата, и беглеца нашли в 120 км от города.

Что известно о задержанном

35-летний Руслан не планировал убегать, поскольку даже не прихватил никаких денег, на заправку или проживание, а также ранее не был судим.

В то же время экспертиза доказала, что на момент совершения смертельного преступления мужчина был нетрезв.

Какими на самом деле были мотивы горе-мужа и действительно ли это был несчастный случай, будут устанавливать правоохранители.

Следующие 60 дней мужчина проведет в камере СИЗО. Известно, что сиротами остались двое девочек, одной из которых три года, а младшей нет и года.

Детей, вероятно, будет воспитывать бабушка. За содеянное 35-летнему мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.