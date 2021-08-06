В Днепре задержали 49-летнего ранее судимого мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку.

Инцидент произошел в 11.00 утра на улице Шолохова.

Восьмиклассница подрабатывала промоутером и раздавала листовки возле одного из подъездов, как вдруг к ней подъехал незнакомец и попросил присмотреть за его велосипедом.

Девочка согласилась: тем временем мужчина забежал в подъезд и через некоторое время вышел на улицу голым по пояс.

Увидев это, 14-летняя школьница сбежала: навредить ей педофил, к счастью, не успел.

Побежал раздеваться в подъезд: в Днепре 49-летний педофил хотел изнасиловать школьницу / 2 фотографии

Что говорят в полиции

К правоохранителям обратилась мать девочки, которая и рассказала подробности инцидента. Уже через несколько часов 49-летнего подозреваемого задержали.

— Мужчина находился в розыске за ранее совершенное в Днепропетровской области аналогичное преступление, — отметили в полиции.

Как выяснили местные СМИ, в прошлый раз педофил действовал по аналогичному сценарию: просил несовершеннолетних девочек присмотреть за его велосипедом, после чего раздевался и начинал домагаться.

Мужчина также находился в местах лишения свободы за разбой и хранение наркотиков.

Сейчас уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. За содеянное педофилу грозит до пяти лет за решеткой.