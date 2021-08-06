Побежал раздеваться в подъезд: в Днепре 49-летний педофил хотел изнасиловать школьницу

В Днепре задержали 49-летнего ранее судимого мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку.
Инцидент произошел в 11.00 утра на улице Шолохова.
Восьмиклассница подрабатывала промоутером и раздавала листовки возле одного из подъездов, как вдруг к ней подъехал незнакомец и попросил присмотреть за его велосипедом.
Девочка согласилась: тем временем мужчина забежал в подъезд и через некоторое время вышел на улицу голым по пояс.
Увидев это, 14-летняя школьница сбежала: навредить ей педофил, к счастью, не успел.
Что говорят в полиции
К правоохранителям обратилась мать девочки, которая и рассказала подробности инцидента. Уже через несколько часов 49-летнего подозреваемого задержали.
— Мужчина находился в розыске за ранее совершенное в Днепропетровской области аналогичное преступление, — отметили в полиции.
Как выяснили местные СМИ, в прошлый раз педофил действовал по аналогичному сценарию: просил несовершеннолетних девочек присмотреть за его велосипедом, после чего раздевался и начинал домагаться.
Мужчина также находился в местах лишения свободы за разбой и хранение наркотиков.
Сейчас уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. За содеянное педофилу грозит до пяти лет за решеткой.