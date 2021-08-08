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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пожар в Винницкой области: 61-летнего мужчину госпитализировали с кататравмой

Пожар в Винницкой области: 61-летнего мужчину госпитализировали с кататравмой

В Винницкой области в селе Пиков произошел пожар. Огонь вспыхнул на крыше хозяйственного здания на площади около 50 кв. м. Пламя уничтожило шиферную кровлю и три тонны сена.

Во время пожара травмировался владелец сооружения — 61 летний мужчина. Его госпитализировали в Калиновскую центральную районную больницу.

Медицинские работники диагностировали у пострадавшего кататравму, которая возникает при падении с высоты (в частности, как во время преднамеренного прыжка, так и случайного падения).

Спасателям удалось локализовать огонь через полтора часа после сообщения о пожаре, а ликвидировать через шесть минут.

Для тушения пламени привлекли один специальный автомобиль и трех работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Специалисты выяснили, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

По данным ГСЧС, за последние сутки на территории Украины произошло 319 пожаров. Среди них — 53 случая, которые произошли в жилом секторе. Всего с начала 2021 года спасатели зафиксировали 44 135 пожаров, из которых 16 044 случаев в жилом секторе.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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