В провинции Измир погибли шестеро, ранены 11 человек. Водитель служебного автобуса потерял управление, и тот вылетел за ограждение дороги.

Между тем до 15 возросло число погибших в ДТП в городе Балыкесир, произошедшей накануне.

17 пассажиров госпитализированы.

По предварительным данным, водитель превысил скорость. Ехал 95 км в час. Перед аварией резко затормозил. На дороге остались следы шин, 40-метровой длины. Продолжается расследование. Всего в двух ДТП погибли 21 человек.

По данным турецких СМИ, некоторым пострадавшим в ДТП в Балыкесире придется сделать пластические операции. Родственники травмированных людей приехали в город, чтобы поддержать своих близких в непростой ситуации. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия автокатастрофы. Расследование причин аварии продолжается.