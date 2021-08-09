Хотел самоутвердиться: в Киеве мужчина порезал 17-летнего подростка на глазах его друзей

В Киеве задержали мужчину, который порезал 17-летнего парня ножом на глазах его друзей.
Инцидент произошел 7 августа на Контрактовой площади. Компания подростков весело проводила время, когда к ним подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Начав конфликт с несовершеннолетними, нападавший достал из кармана нож. Удар на себя принял подросток, стоявший ближе всех к мужчине.
Пострадавшего парня госпитализировали с места происшествия. По предварительной информации, у него проникающее ранение живота.
Поняв, что натворил, злоумышленник попытался скрыться, однако его вовремя остановили сотрудники муниципальной охраны, которые патрулировали неподалеку.
Нападавшим оказался 47-летний мужчина: причину конфликта с подростками он объяснить не смог.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
За содеянное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.