Пытались начать переговоры: от взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали патрульные

В результате взрыва гранаты в Кривом Роге ранены трое полицейских. Накануне сообщалось, что пострадал только подрыватель.

Инцидент произошел вечером 8 августа в районе Южного горно-обогатительного комбината города.

61-летний мужчина пытался попасть на территорию завода, а после отказа пошел на детскую площадку, позвонил в полицию и заявил, что подорвется на гранате.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они пытались начать переговоры.

Мужчина отдал правоохранителям предмет, похожий на боеприпас РГД-5. В тот же миг он внезапно достал из кармана вторую гранату и подорвал.

Патрульные полицейские получили осколочные ранения. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст.263 и ч.1 ст. 348 УК Украины. Речь идет о незаконном хранении боеприпасов и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.