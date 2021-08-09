Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Пытались начать переговоры: от взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали патрульные

Пытались начать переговоры: от взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали патрульные

В результате взрыва гранаты в Кривом Роге ранены трое полицейских. Накануне сообщалось, что пострадал только подрыватель.

Инцидент произошел вечером 8 августа в районе Южного горно-обогатительного комбината города.

61-летний мужчина пытался попасть на территорию завода, а после отказа пошел на детскую площадку, позвонил в полицию и заявил, что подорвется на гранате.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они пытались начать переговоры.

Мужчина отдал правоохранителям предмет, похожий на боеприпас РГД-5. В тот же миг он внезапно достал из кармана вторую гранату и подорвал.

Пытались начать переговоры: от взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали патрульные

Патрульные полицейские получили осколочные ранения. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст.263 и ч.1 ст. 348 УК Украины. Речь идет о незаконном хранении боеприпасов и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Читайте
Бывший военный: в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка