Во Франции, в департаменте Вандея, был зарезан ножом католический священник Оливье Мер. В преступлении сознался беженец из Руанды, который летом 2020 года признался в поджоге собора в Нанте.

После убийства руандец сдался полиции, как и в первый раз, когда совершил поджог собора.

— Подозреваемый — выходец из Руанды, 40-летний католик. Живет во Франции с 2012 года. Летом 2020 года он поджег собор в Нанте, в котором работал волонтером и закрывал каждый вечер здание, — сообщил глава МВД Франции Жерар Дарманен.

После того как поджигателя отпустили под судебный надзор, он перебрался из Нанта в Вандею, где его приютил 60-летний священник.

Свидетели заявляли, что отец-настоятель поселил подсудимого из милости. Прожив у Оливье Мэра несколько месяцев, руандец убил его, после чего сразу сдался полиции.

Дарманен добавил, что следствие рассматривает версию психического расстройства преступника.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен назвала инцидент “полным провалом” государства и главы МВД лично, поскольку обвиняемого в поджоге должны были депортировать из страны. Вместо этого он получил возможность совершить новое преступление.

Министр внутренних дел в ответ отметил, что подозреваемого не имели права депортировать, пока не был отменен судебный надзор.