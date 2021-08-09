В Сумах задержали мужчину, ограбившего кредитное отделение. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Следователи установили, что 37-летний мужчина в перчатках и защитной маске зашел в отделение, достал нож и начал угрожать расправой кассирше.

Он приказал женщине лечь на пол, после чего забрал из кассы 11 319 гривен. Получив желаемое, мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Пригрозил ножом и приказал лечь: сумчанин ограбил кредитное отделение и скрылся на такси / 4 фотографии

Прибывшие на место ограбления правоохранители объявили специальную полицейскую операцию.

Мужчину нашли и задержали прямо в такси, которое двигалось в направлении выезда из Сум. Во время обыска полицейские нашли и нож, и похищенные из отделения деньги.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) УК Украины. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.