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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Ворвались на частную вечеринку: в Мексике произошла перестрелка, восемь человек погибли

Полиция Мексики

В Мексике группа вооруженных мужчин ворвались на частную вечеринку и открыли огонь. В результате стрельбы погибли восемь человек.

Инцидент произошел в районе Санта-Мария, штат Гуанахуато. Как установили полицейские, от пуль преступников погибли семеро мужчин и одна женщина.

Их возраст и имена не разглашают: в то же время были ли как-то связаны нападавшие и люди, пришедшие на вечеринку, устанавливается.

Известно, что в соседнем районе Ирапуато за день до этого произошло вооруженное нападение на магазин с алкоголем, в результате которого четверо мужчин погибли, а еще трое женщин с огнестрельными ранениями госпитализированы.

По последним официальным данным, половина всех умышленных убийств в Мексике (35 484 случаев) приходится на шесть штатов страны. Всего в Мексике 19 штатов.

Источник: El Sol de Irapuato

Фото: Depositphotos

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