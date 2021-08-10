Родители ждали три года: киевлянина осудили за сексуальное насилие над 11-летним ребенком

В Киеве осудили мужчину, который поиздевался над 11-летней девочкой. Следующие 15 лет насильник проведет за решеткой.

Инцидент произошел в марте 2018 года в Деснянском районе столицы.

Школьница возвращалась домой: в подъезде на нее набросился незнакомец. Он закрыл девочке рот, прижал к стене рядом с лифтом и удовлетворил себя неестественным способом.

Каким образом педофил надругался над ребенком, следствие не разглашало из соображений нравственности.

В течение трех лет родители пострадавшей девочки доказывали причастность подсудимого к совершенному насилию.

После проведения всех необходимых экспертиз суд рассмотрел дело по существу. Обвинительный приговор мужчине объявили при поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 3 ст. 153 УК Украины (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего лица) УК Украины.