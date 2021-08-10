Артемовский городской суд заключил в тюрьму на шесть лет бывшего военного Вооруженных сил Украины из-за сотрудничества с так называемой “ДНР”.

Экс-военного признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – по факту создания террористической группы или террористической организации и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержали подозреваемого в июне. Во время обысков у него дома изъяли арсенал военных средств поражения.

Как установили оперативники и следователи Службы безопасности Украины, украинца завербовал представитель так называемой “ДНР” в 2020 году.

Военный должен был собирать и передавать разведывательную информацию о дислокации, вооружении и количестве личного состава сил ООС в районе линии разграничения.

Также злоумышленник по собственной инициативе предложил помощь в осуществлении диверсий против украинских военных.